Quante calorie contiene una fetta di colomba tradizionale? Il dato da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 marzo 2024) Sta per arrivare l’appuntamento con un’altra festività che ci porterà ancora a volta a gustare una serie di prelibatezze. Pasqua, a parte il classico abbondante pranzo che riunirà le famiglie, è caratterizzata dalle uova al cioccolato, dalla pastiera e dalla. Si tratta di dolci tipici dell’evento che non mancheranno di fare capolino sulle tavole degli italiani. A Pasqua torna il consumo della, dolce tipico della ricorrenza – ilcorrieredellacitta.comResta, però, la paura di eccedere provocando conseguenze sulla linea e, per alcuni, anche sulla salute. A parte le pietanze tipiche della ricorrenza che prevedono il consumo di carni bianche, perlopiù capretto e agnello, sono i dolci a fare la parte del leone e non mancheranno le tavole imbandite con pastiere, uova di cioccolato e l’immancabile. I dolci di Pasqua: ...