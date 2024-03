Quanta forza e quanta identità nella cucina di Donato Ascani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Venezia è un luogo denso di fascino, di complessità, di romanticismo che vive la sua natura di isola galleggiante in modo tutto sommato riservato, quasi nascosto e privato. Sì perché per quanto numerose e invadenti siano le orde di turisti che la ricoprono ogni anno, il cuore della cittadina veneziana resta ancora avvolto in una sua autenticità locale, di territorio, persone, nebbioline, dialetti che provano a proteggerla, a preservarla in qualche modo da ulteriori usure e scalfiture. Nonostante gli abitanti veneziani siano anche quelli sempre meno affezionati all’idea di vivere nei sestieri della città, ci sono quelli che ci credono, ci investono, ci vivono anche con motivazioni e stimoli forti. Contrariamente a quanto si tenderebbe a pensare non sono solo anziani e pensionati ma anzi, ci sono giovani impegnati in progetti e carriere lavorative che per scelta, praticità, esigenza ...