Quando si parla di Ucraina il cattivo è Putin. Perché su Gaza difficilmente si cita Netanyahu?

(Di martedì 12 marzo 2024) Faccio prima a fare l’elenco, ché tanto i discorsi li hanno già fatti tutti: – “Le madri usano il mangime per gli asini per fare il pane e i bambini masticano le foglie strappate dagli alberi” (Financial Times, riportando funzionari Onu) – “assiste a un’uccisione di massa di bambini al rallentatore,non c’è più niente da mangiare” (Save the Children) – “L’ingresso degli aiuti umanitari è sotto il controllo dell’esercito israeliano” (Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario Onu) – “I funzionari dell’Onu fanno notare che ai loro camion di aiuti è stato rifiutato l’ingresso per settimane e che negli ultimi mesi, in almeno tre casi, le truppe israeliane hanno sparato contro i convogli” (Financial Times) – “Israele non permette ai giornalisti stranieri di entrare a, così può liquidare come faziosi i resoconti dei ...