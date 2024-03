Quando il Napoli sconfisse 1-0 il Barcellona | segnò Dzemaili

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024) Lunga è l’attesa per queste partite delle ore 21. Si giocalà, sulla collina del Montjuc, dove si svolsero le Olimpiadi del 1992 con la straordinaria vittoria della nazionale italiana di pallanuoto nella finale contro la Spagna, in acqua i napoletani Franco e Pino Porzio, Mario Fiorillo, Carlo Silipo, Marco D’Altrui, gol decisivo di Fernando Gandolfi al sesto tempo supplementare (9-8). Col, ilnon ha mai vinto in cinque confronti europei. Nelle amichevoli tre sconfitte, ma una volta un gol di, con Benitez in panchina, è valso l’unico successo sui catalani. Si giocò a Ginevra, 6 agosto 2014. Gran colpo di, entrato dal 72’ al posto di Gargano. Tiro da fuori area e intervento colpevole del portiere Bravo che si lasciò sfuggire la ...