Quali sono gli effetti nel tempo degli integratori di vitamina D sulle donne | lo studio

(Di martedì 12 marzo 2024) Un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Arizona ha analizzato la salute complessiva in oltre 30.000 pazienti in post-menopausa dopo più di 20 anni di assunzione dell'integrazione diD e calcio: a fronte di una riduzione del rischio di sviluppare il cancro, è stata evidenziata una maggiore mortalità per le malattia cardiovascolari.