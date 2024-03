Qatar | negoziati continuano ma la situazione è difficile

I negoziati in questi ultimi giorni per un cessate il fuoco a Gaza "non sono molto promettenti ". Lo ha detto Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri del ... (quotidiano)

Giuseppe Dentice (CESI): "Anche nel caso si dovesse raggiungere un'intesa per un cessate il fuoco non aspettiamoci un cambio di scenario decisivo. Israele ha già annunciato un massiccio attacco a ... (fanpage)

Pioggia di razzi su Israele dal Libano. Hamas: "Netanyahu ostacolo a qualsiasi intesa": Raffica di razzi dal Libano contro il nord di Israele. Hamas avverte: 'Netanyahu è ostacolo a qualsiasi intesa' ...adnkronos

Guerra Israele - Hamas, salpata da Cipro la nave di Open arms, destinazione Gaza. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, salpata da Cipro la nave di Open arms, destinazione Gaza. LIVE ...tg24.sky

Guerra Israele-Hamas, inizia il Ramadan e i negoziati non ottengono risultati. Oltre 31mila morti a Gaza: Si riunisce in Israele il gabinetto di guerra, per discutere dei preparativi del Ramadan, che inizia oggi, gli aiuti umanitari a Gaza e i negoziati, che nonostante lo stallo continuano, per ...ilsecoloxix