Putin e il gioco delle tre carte per favorire Trump Il Premier russo si gioca la carta Biden per vincere la sua partita con Kiev

(Di martedì 12 marzo 2024)si sta divertendo come un pazzo are con i sentimenti americani e le opinioni internazionali, una specie di grandissimo gatto con miliardi di topolini, o forse un pifferaio magico che fa danzare i suoi ratti come meglio crede. Questa è l'unica verità. Sono giorni infatti che dal Cremlino

(Adnkronos) – "La posta in gioco di questa battaglia è ben oltre l' Ucraina : ha effetti sull'intera alleanza della Nato , la sicurezza dell'Europa e il futuro delle relazioni transatlantiche. Putin non ... (periodicodaily)

Il presidente Usa sollecita il Congresso a rifinanziare gli aiuti "o non saremo in grado di continuare ad inviare armi e vitali sistemi di difesa aerea" "La posta in gioco di questa battaglia è ben ... (sbircialanotizia)

Putin a bomba. La voce grossa che non dovrebbe spaventarci: La sai l’ultima (minaccia) In queste settimane, vuoi per il momento critico dal punto di vista militare dell’Ucraina, vuoi per le imminenti elezioni farsa del Cremlino, Putin ha rispolverato la sua m ...huffingtonpost

Russia, addestramento militare contro l’invasione cinese/ Il “gioco di guerra” di Putin nei documenti segreti: Documenti della Russia riguardo un piano contro l'invasione militare della Cina: come funziona il "gioco della guerra" di Mosca Folle ... anche negli anni in cui Vladimir Putin e Xi Jinping hanno ...ilsussidiario

L’idea dura a morire: «Siamo schiavi della geografia quindi arrendiamoci a Putin». Ecco perché, invece, siamo atlantici: Molti pensano che dovremmo trovare un modus vivendi migliore con la Russia e mentre i nostri governi, seguendo le elites, sono stati filoamericani contro il nostro interesse ...msn