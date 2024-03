Puppo incantato da Nardi | “Se questo è il suo diritto…Djokovic ha chiesto una pillola”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), c’è stato inevitabilmente ampio spazio per la clamorosa impresa notturna di Lucacontro il numero 1 al mondo Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. “Non avevo visto benissimo Djokovic con Vukic emi era piaciuto nel primo match con Zhang, ma non è che mi fossi spinto a tal punto da essere convinto che avesse davvero delle reali possibilità. Dopo 2-3 game mi sono detto: ‘Ma erail diritto di? Non me lo ricordavo così…’. Sono rimastodal primo set di, anche se Djokovic sbagliava tantissimo ...