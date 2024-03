(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) –andrà "in trincea" inperla. Lo ha spiega che annunciato lo stesso cantante con un post su Instagram in cui spiega che il prossimo 15 marzo registrerà al Teatro del Cremlino, uno speciale televisivo intitolato 'and Friends'. "Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi

Spartaco Pupo criticato per il post sulle donne che cita il filosofo Hume: la reazione del prof di Unical: Il politologo Spartaco Pupo sostiene di essere vittima di una “pubblica gogna” dopo le polemiche suscitate da un suo post di auguri pubblicato su Facebook l’8 marzo, in occasione della Festa della ...notizie.virgilio

Pupo parte per la Russia: "'In trincea' per promuovere la pace": (Adnkronos) - Pupo andrà "in trincea" in Russia per promuovere la pace. Lo ha spiega che annunciato lo stesso cantante con un post su Instagram in cui spiega che il prossimo 15 marzo registrerà al Tea ...reggiotv

Caso Pupo, assessori e consiglieri donne di Cosenza «contro ogni tipo di ‘visione sessista’»: Rende, Penna, Incarnato, Buffone, De Marco, Mascaro, De Paola e Savastano intervengono «sugli "originali” auguri formulati su FB da un docente di storia delle dottrine politiche» ...quicosenza