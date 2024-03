Pupo parte per la Russia | “‘In trincea’ per promuovere la pace”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) –andrà "in trincea" inperla. Lo ha spiega che annunciato lo stesso cantante con un post su Instagram in cui spiega che il prossimo 15 marzo registrerà al Teatro del Cremlino, uno speciale televisivo intitolato 'and Friends'. "Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana. Il 15 marzo, al Teatro del Cremlino, registrerò uno speciale televisivo intitolato 'and Friends'. Sarà il mio modesto contributo per la. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in "trincea", scrive, che inha sempre riscosso molto successo. Il cantante spiega di non fare questo ...