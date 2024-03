Pupo ci ripensa e vola in concerto a Mosca | “Vado in trincea | non per soldi | né per fama Per la pace”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Giusto un anno fa – era aprile –(al secolo Enzo Ghinazzi) optava per il dietrofront con cui disdiceva la trasferta ae rinunciava a vestire i panni del giudice e del super-ospite al “Sanremo” russo: il Festival Road To Yalta. Un viaggio che aveva sollevato perplessità e polemiche, per cuidecise all’ultimo di annullare l’ospitata alla kermesse della canzone patriottica nel quale l’artista avrebbe dovuto giudicare i concorrenti che si esibivano in canzoni sovietiche sulla guerra con performances in lingue diverse.allora decise di non partire più. Oggi, invece, a un anno di distanza – e a due dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina – arriva un nuovo annuncio di un viaggio “in” in Russia per promuovere lain Russia per ...