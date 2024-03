Pulsano si prepara ai suoi Riti della Settimana Santa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 12 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLaMaggiore, come amano definirla i confratelli, ovvero laè davvero incomparabile per le emozioni, appassionante per la storica tradizione. Unisce più generazioni che si sono dedicate e continuano a partecipare, con dedizione e profonda fede, alle funzioni. Esse cominciano con la Via Crucis, che si svolge, tutte le domeniche di Quaresima, nella Chiesa MadreMaria La Nova. E’ la “Troccola” a definire, con il suo scandito rumoreggiare, l’inizioVia Crucis. La Troccola (termine onomatopeico che ne indica il suono prodotto quando viene agitata) è detta anche “tabella” o “registro” perché regola l’andatura del corteo. Si tratta di uno strumento di legno, lungo circa un metro con sei “maniglie” fatte in metallo. Il Troccolante ...