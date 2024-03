Pugni alla moglie davanti ai figli | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Perugia, 12 marzo 2024 - Maltrattamenti in famiglia: è il reato per cui è statoun 42enne marocchino, residente nel capoluogo, con precedenti di polizia. L’uomo, a seguito di un alterco per futili motivi, ha dapprima aggredito verbalmente la coniuge - una connazionale 44enne – per poi colpirla con alcunial volto, il tuttopresenza dei treminori della coppia. Proprio uno di loro ha chiamato il 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto col personale sanitario del 118, hanno bloccato il soggetto, mentre la donna, bisognevole di cure mediche, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale di Perugia, ove è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le lesioni riportate. All’esito degli accertamenti condotti dal personale operante è emerso che ...