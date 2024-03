PSG vs Nizza – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Paris Saint-Germain accoglie ilnella capitale francese nell’ultimo incontro dei quarti di finale della Coupe de France di questa stagione. Lione e Valenciennes sono già in semifinale, mentre la vincente di questo scontro affronterà il Rennes per un posto in finale. Il calcio di inizio di PSG –è previsto alle 21:10 di mercoledi 13 marzo Anteprima della partita PSG –a che punto sono le due squadre PSG Nel fine settimana il PSG ha ottenuto il terzo pareggio consecutivo in campionato, grazie a una prestazione sottotono e al 2-2 in casa con il Reims. Dopo il recente stallo con il Monaco e il pareggio per 1-1 con il Rennes, il distacco dal Brest, secondo in classifica, è ancora di 10 punti e il manager Luis Enrique potrebbe essere tentato di concentrarsi sulla Coupe e sulla Champions League. La ...