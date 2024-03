Proteggere gli utenti dalle censure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Razzante* La Rete è da sempre considerata regno di libertà perché consente a tutti gli individui di ricevere e scambiare informazioni senza eccessivi vincoli e con pochissime barriere all’ingresso. Ma anche nel web e sui social si possono registrare restrizioni esu contenuti considerati scomodi per qualcuno. Oggi si celebra nel mondo la Giornata mondiale contro la cyber censura, per promuovere la libera espressione sul web e l’eguale accesso alle informazioni: un’occasione per riflettere sulle sfide che attendono la libertà d’espressione online. La cyber censura si traduce nel controllo esercitato da alcuni Governi su Internet al fine di limitare comunicazioni e diffusione di informazioni. La censura online può avvenire a diversi livelli e in occasione di eventi particolari, ad esempio le elezioni. Gli strumenti usati per imporre questo controllo sono ...