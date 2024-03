Pronostico e quote Ben Shelton – Jannik Sinner | Indian Wells 13-03-2024

Il numero 6 del mondo Alex ander Zverev è sfidato dal numero dieci Alex De Minaur . Anche se siamo in un torneo importante come Indian Wells , e quindi ovviamente è nelle cose che possa accadere, è ... (infobetting)

Vi anticipiamo che il nostro Pronostico sarà simile a quello che abbiamo fatto in occasione della finale del WTA 1000 di Dubai. Le motivazioni in sede di Pronostico per chi ha fretta. Jasmine ... (infobetting)

Jan-Lennard Struff è un tennista tedesco classe 1990 che non ha ancora vinto un torneo a livello ATP in singolare mentre vanta quattro titoli in doppio. Suona particolarmente strano in questo ... (infobetting)