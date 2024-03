Pronostico e quote Alexander Zverev – Alex De Minaur | Indian Wells 12-03-2024

(Di martedì 12 marzo 2024) Il numero 6 del mondoè sfidato dal numero dieciDe. Anche se siamo in un torneo importante come, e quindi ovviamente è nelle cose che possa accadere, è comunque un ottavo di finale di lusso. Entrambi i giocatori miglioreranno la loro classifica in caso di vittoria, ed entrambi InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

La testa di serie numero numero sette Holger Vitus Rune affronta Milos Raonic in quello che per lui sarà il debutto nel torneo di Indian Wells 2024. Il tennista canadese nato in Montenegro invece ha ... (infobetting)

Jan-Lennard Struff è un tennista tedesco classe 1990 che non ha ancora vinto un torneo a livello ATP in singolare mentre vanta quattro titoli in doppio. Suona particolarmente strano in questo ... (infobetting)

Vi anticipiamo che il nostro Pronostico sarà simile a quello che abbiamo fatto in occasione della finale del WTA 1000 di Dubai. Le motivazioni in sede di Pronostico per chi ha fretta. Jasmine ... (infobetting)

Pronostico Atletico-Inter: prova del fuoco per i nerazzurri di Simone Inzaghi: Pronostico Atletico Madrid-Inter quote, analisi, statistiche del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì alle 21.00 ...gazzetta

Pronostici Championship, quote e statistiche di Birmingham-Middlesbrough: Il Middlesbrough naviga in acque più che tranquille. La squadra allenata da Michael Carrick si trova in 11ª posizione con 11 punti di vantaggio sull'Birmingham e con 8 punti in meno del Norwich sesto ...tuttosport

