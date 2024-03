Promozione Marinai si toglie qualche sassolino | Critiche ingenerose verso di noi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Stefanodi questo Viareggio che va in fuga in vetta alla, e che è atteso ora da tre trasferte di fila (con la Pontremolese e poi i due recuperi a Monsummano e San Piero a Sieve), è il numero 10 impiegato in ognuno dei 4 ruoli del rombo di centrocampo ed è anche il leader silenzioso. Ma quando parla fa rumore e non le manda a dire, levandosi dei sassolini., domenica vittoria liberatoria grazie ad un suo gol. "Il gol è stato bello e importante perché ha messo il punto esclamativo su una gara che siamo stati bravi a portare in fondo". Nell’esultanza c’era rabbia? "Qui a Viareggio siamo abituati un po’ troppo a fare i disfattisti. Alla fine abbiamo perso la partita a Cerreto dove io ho sbagliato il rigore altrimenti si pareggiava e in precedenza quella a Larciano dove abbiamo avuto un giro a vuoto che ci ...