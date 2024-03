Progetto di respiro europeo Le “case del futuro” studiate dal Politecnico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) L’edilizia delnasce a Lecco. La stanno progettando e realizzando i ricercatori del Polo territoriale di Lecco deldi Milano, selezionati per ilche DigitMan - Occupant-based DIGITal predictive MANagement to improve the built environment: uno studio per migliorare il comfort ambientale negli edifici. È grazie a loro se in un prossimo domani verranno costruiti edifici più sicuri, oltre che più semplici e meno costosi da mantenere, dove sarà piacevole stare per abitarci, lavorare, studiare, trascorrere del tempo, perché illuminazione, temperatura, qualità dell’aria e altri fattori ancora saranno pressoché perfetti. Al Campus di Lecco sono stati già installati due sensori in altrettante aule campione. Forniscono dati accurati su diversi requisiti di comfort termico, illuminotecnico ...