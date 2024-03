Progetti solidali raccolta fondi Alunni in campo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Si apre la nuova sottoscrizione missionaria che vede gli studenti Salesiani impegnati a trovareper sostenerenel mondo. Glidella scuola Breda supporteranno il diritto allo studio per i bambini e ragazzi della scuola Zway in Etiopia. L’obiettivo è raccogliere 9mila euro per aiutare 200 tra gli oltre 1.400 studenti, che non riescono a coprire nemmeno la retta simbolica. "Con la vendita dei biglietti della sottoscrizione potremo offrire un pasto al giorno e la possibilità di frequentare un doposcuola". C’è poi il progetto "Coltivare il talento è vitale per le giovani generazioni: strumenti musicali per i giovani di Kimihurura in Rwanda". Con un obiettivo didi 6mila 370 euro si punta ad acquistare strumenti e un impianto di amplificazione per fondare un gruppo e un coro giovanile per ...