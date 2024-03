Prof Francesco Petrino | Snarp | “Una Finanziaria Sociale Salva Case per aiutare le vittime delle aste immobiliari”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono circa 320 mila le persone colpite in Italia dalla vendita della casa all'asta. Il Centro Studi di Informazione Giuridica del Sindacato nazionale Antiusura Riabilitazione Protestati ha avanzato una proposta concreta al Governo Roma, 12 marzo 2024. Creare unache anticipi le somme per acquisire in blocco i crediti ipotecari cartolarizzati