Processo a Delmastro | parlamentari Pd chiedono parte civile

(Di martedì 12 marzo 2024) Quattrodel Pd hanno chiesto di costituirsinela carico del sottosegretario alla Giustizia Andreache si è aperto oggi a Roma e lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. L'istanza, che era stata respinta dal gup, è stata nuovamente depositata da Silvio Lai, Debora Serracchiani, Walter Verini e Andrea Orlando. Il Tribunale si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata al 2 aprile. Agli atti anche la lista testi: i rappresentanti Demdi sentire nelil ministro della Giustizia Nordio e il deputato di FdI, Giovanni Donzelli. Nella lista testi depositata dai difensori dell'imputato compare tra gli altri, il nome del capo del Dap, ...

