Probabili formazioni Brighton-Roma | ritorno ottavi di finale Europa League 2023 2024

(Di martedì 12 marzo 2024) Ledi, match dideglididi. Dopo il 4-0 dell’andata, la squadra di Daniele De Rossi punta a conservare l’ampio vantaggio costruito, sperando magari di collezionare qualche prezioso punto ranking. Roberto De Zerbi vuole una bella prova dai suoi ragazzi dopo la notte da incubo dell’Olimpico. Quale sarà il risultato? Non resta che scoprirlo su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con i principali focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Due amici, pronti a sfidarsi di nuovo con qualche indicazione in più dopo il match dell’andata. Di seguito ecco i...

