Primo giorno di Ramadan a Gaza | tra bombe e carestia

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia dineldi. Mentre i musulmani di tutto il mondo all’alba hanno iniziato il digiuno, come da precetto islamico, nell’enclave, stretta da mesi nella morsa della fame, molti palestinesi si sono svegliati sotto i bombardamenti. E le prospettive non sembrano rosee, mentre prosegue lo stallo nei negoziati tra Hamas e Israele e dal premier, Benjamin Netanyahu, continuano ad arrivare indicazioni sulla volontà di non fermare le operazioni militari. Una flebile speranza per gli abitanti della Striscia è arrivata nei giorni scorsi con l’annuncio della creazione di un corridoio umanitario marino tra Cipro eattraverso cui far arrivare rifornimenti quotidiani nell’enclave. Ma la nave di Open Arms con ...