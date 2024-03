Premierato | Casellati | mancata stabilità ci costa 26 miliardi l’anno

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2024) caption id="attachment 355135" align="alignleft" width="300" Maria Elisabetta Alberti/captionLadegli esecutivi italiani ha un "impatto economico quantificato in 265di euro persi nel decennio 2012-2022 in termini di maggiori interessi sul debito pubblico", sono "dati della Fondazione Edison" ma ci sono dati "anche di altre fondazioni che coincidono.Significa che ogni anno sono circa 26di perdita" in termini di maggiori interessi sul debito. Lo ha detto la ministra per le Riforme e la semplificazione Elisabettanel corso di un confronto sulorganizzato dalla Uil. Ecco perché "noi abbiamo bisogno di", ha sottolineato la ministra.