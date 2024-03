Preghiera della sera 12 Marzo 2024 | “Signore | sana le mie ferite”

(Di martedì 12 marzo 2024) “le mie”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Aiutami a crescere in Te“. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando ... (lalucedimaria)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: In appendice poi la trascrizione della chiacchierata… Una distesa di colori ha invaso piazza Bilotti - già piazza Fera - a Cosenza: un mare di coperte tessute con amore e impegno da mani sapienti, ...agenziaradicale

La statua di San Pio da Pietrelcina vola in Pennsylvania per l'angolo «Dedicato al popolo italiano»: Opera della Saint Pio Foundation: papà Grazio Forgione emigrò negli Usa per sostenere le spese dell'ordinazione sacerdotale di suo figlio Francesco, poi San Pio ...lagazzettadelmezzogiorno

L’orrore di Altavilla, i movimenti della coppia nei tabulati telefonici: A riscontro di questa loro versione dei fatti i tabulati dei cellulari, che consentono di localizzare i telefonini in base alle celle ...blogsicilia