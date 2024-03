Precipita da tetto azienda | muore operaio 43enne nel bresciano

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Carpenedolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 43 anni questa mattina, poco prima delle 8, èto da una circa dieci metri di altezza. Immediati i soccorsi del 118, ma per ilnon c'è stato nulla da fare: l'uomo – a quanto si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L’operaio Andi Rexhepi Precipita per dieci metri dal tetto di un marmificio e muore nel Bresciano: stava sistemando i danni di una grandinata: Nel sostituire una lastra ha perso l’appoggio ed è caduto sui blocchi ai piedi del capannone. E’ il terzo infortunio mortale di lavoratori caduti da un tetto in cinque anni a Carpenedolo ...msn

