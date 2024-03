Precipita da tetto azienda | muore operaio 43enne nel bresciano

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Carpenedolo, in provincia di Brescia, dove un uomo di 43 anni questa mattina, poco prima delle 8, èto da una circa dieci metri di altezza. Immediati i soccorsi del 118, ma per ilnon c'è stato nulla da fare: l'uomo – a quanto si

Tragedia sul lavoro, Precipita nel vuoto mentre è in cantiere: morto operaio di 43 anni: A Carpenedolo, in provincia di Brescia, un operaio di origini albanesi di 43 anni è morto in un cantiere. La tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 12 marzo. L’uomo, operaio di una ditta esterna, ...ilmeridianonews

Precipita nel vuoto da un'altezza di 10 metri, morto sul colpo operaio di 43 anni: Un operaio di origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina poco prima delle 8 in un cantiere in via Santa Croce a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo - ch ...rainews

Gaza, i paracadute degli aiuti umanitari non si aprono, cinque morti. “Precipitavano come razzi. Speravamo di ricevere un sacco di farina”: L’ufficio stampa del governo di Gaza ha dichiarato che i lanci aerei sono "inutili" e "non rappresentano il modo migliore per distribuire gli aiuti”. Stessa linea delle Nazioni Unite, che considerano ...ilriformista