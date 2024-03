Povere creature | hanno vinto 4 Oscar | Abruzzo | Fiorello sbertuccia la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) And thegoes to... Campo largo. No, è uno scherzo. L'alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, allargata a tutti i cespugli della, oltre all'non haneppure l'. O forse sì? Ad assegnare i premi ci ha pensatodurante l'ultima puntata di VivaRai2! e per farlo ha preso spunto dal goffo errore commesso dal Televideo. Sulla pagina relativa agliera comparsa una bizzarra descrizione della trama di Io Capitano, film di Matteo Garrone in corsa per la statuetta di miglior pellicola straniera. Il Televideo aveva presentato l'opera come una storia ispirata a Francesco Schettino e alla Costa Concordia. "È tutto vero, io all'inizio pensavo fosse una fake!”, ha scherzato. Ecco poi il lampo di ...