“Povere Beatrice e Simona | vergogna” Grande Fratello | Alessio aspetta la pubblicità ma il pubblico vede tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Come era prevedibile al centro della nuova puntata delc’è stato il nuovo rapporto tra Anita e. Dopo la notte in suite di lunedì scorso hanno infatti dato sfogo al loro trasporto reciproco abbandonandosi anche a dei baci. Ma non tutti e non solo tra i telespettatori sono convinti che ci sia davvero qualcosa o quantomeno non sono d’accordo con il comportamento di lei, che fino a poco prima parlava del suo Edoardo. E così, nel blocco dedicato a questa nuova coppia, Alfonso Signorini ha mostrato loro le perplessità diLuzzi eTagli in merito a questo feeling. Nella prima parte della puntata ha mandato in onda un confessionale in cui l’attrice ha praticamente demolito Anita e: “Per cinque mesi Anita ha ripetuto quanto Edoardo fosse il suo ...