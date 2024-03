Portogallo | arbitro spiega allo stadio la decisione presa col Var

(Di martedì 12 marzo 2024) Sabato scorso l’portoghese Fábio Veríssimo hato a tutto loin tempo reale, il motivo dell’annullamento di un gol durante la partita Rio Ave-Sporting Braga, terminata 0-0, dopo aver visionato l’azione al Var. Un gesto che entra nella storia del calcio perché non era mai avvenuto in un match di una massima divisione. Verissimo, 41 anni, arbitra nella Liga I (la serie A portoghese) dal 2014 ed è divenuto internazionale dall’anno dopo. La rete cancellata l’aveva segnata Banza, del Braga, con una splendida rovesciata, insaccatasi nell’angolino basso alla destra del portiere: “Dopo la revisione, un attaccante in posizione di fuorigioco interferisce con un difensore.finale fuorigioco, gol annullato”. Così hato Veríssimo, dopo aver analizzato l’azione al Var. E quello ...

