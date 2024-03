Porto | traffici in forte calo Ma a febbraio una lieve ripresa | Paghiamo ritardi e cambi di rotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo scorso gennaio ildi Ravenna ha registrato un traffico di 1,76 milioni di tonnellate di merci: il 19,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2023. Dalle prime stime si prospetta peruna movimentazione di poco superiore ai 2 milioni di tonnellate, inaumento (+0,6%). Di conseguenza, la movimentazione complessiva per il primo bimestre del 2024 dovrebbe assestarsi sui 3,8 milioni di tonnellate, in diminuzione del 10,2% sul 2023. Ilva collocato all’interno di una situazione che "sconta il pieno manifestarsi degli effetti della crisi di Suez che sta creando grossi problemi a tutta la catena di approvvigionamento globale e, in particolare, aimarittimi, con conseguenze economiche disastrose sia a livello mondiale che italiano", spiegano dall’Autorità di sistema ...