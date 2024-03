Polonia | Militari Nato a Kiev | Mosca | Lo sappiamo | inutile nasconderlo | Kiev convoca nunzio apostolico dopo parole del Papa

(Di martedì 12 marzo 2024). A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski durante una conferenza stampa. Sikorski non ha voluto dire la nazionalità deipresenti in Ucraina, ma ha voluto ringraziare gli ambasciatori di "quei Paesi che hanno preso questo rischio". Alle pa

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 marzo, in diretta. Zelensky: «L'avanzata russa è stata fermata, la situazione al fronte sta migliorando». Le critiche alle parole del pontefice da ... (corriere)

22.20 La Russia è già a conoscenza del fatto che in Ucraina operano militari Nato , perché "è impossibile nasconderlo". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri,Zakharova,in un'intervista ... (televideo.rai)

Guerra Ucraina, Biden: "Nuove truppe Usa in Polonia non servono". LIVE: "Non c'è bisogno di nuove truppe al confine polacco", ha detto il presidente americano. Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco Sikorski, secondo cui Militari de ...tg24.sky

Ucraina, Zelensky: "Avanzata Russia si è fermata". Ma Mosca ha il triplo di munizioni: Zelensky rassicura: 'Avanzata russa si è fermata'. Ma Mosca si prepara a raggiungere il picco della produzione di artiglieria, sfornando a breve il triplo delle munizioni che Usa e Europa mettono a di ...adnkronos

Truppe Nato in Ucraina, l'ombra di Usa e Gran Bretagna: cosa può succedere ora «Rischio escalation»: A violare il tabù è la Polonia. Militari della Nato sono «già presenti» in Ucraina, ammette il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. E Mosca non si ...ilmattino