Più decoro al sottopasso grazie ai ragazzi Rotaract

(Di martedì 12 marzo 2024) Addio murales con una giornata di lavoro idelhanno regalato un nuovoa una parte delpedonale che collega viale Santuario a piazza del Mercato e alla via Croce. A mettersi al lavoro gli iscritti del club di Saronno che si sono rimboccati le maniche sabato 9 marzo e, nonostante il maltempo, hanno realizzato l’intervento. "Oggi siamo qui a tinteggiare questo sottopassaggio – spiega la portavoce Cristina – come gesto di volontariato per la città. Si tratta solo di avere buona volontà e voglia di uscire dalla monotonia, far qualcosa per il luogo e la comunità in cui si vive, essere fieri di passare per le vie e dire "cavolo, ho sistemato io quel muro!". A passare a trovare i giovani l’assessore Francesca Pozzoli visto che il comune ha contribuito fornendo i materiali. La tinteggiatura ...

