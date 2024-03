Pitbull scappano di casa e aggrediscono due passanti | uno finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Medolago. Chi è intervenuto sul posto non ha dubbi: “Alla fine, è andata ancora bene”. Martedì mattina (12 marzo) duehanno seminato il panico tra via Dante e via Clemente Riva a Medolago. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbero fuggiti da un’abitazione privata aggredendo duenel giro di pochi minuti, tra le 8,40 e le 8,50 circa. Il più anziano, 76 anni, sarebbe stato morso a un braccio nel tentativo di difendere il suo cagnolino, a sua volta azzannato. L’uomo è stato trasportato ina Ponte San Pietro in codice giallo per accertamenti. Pochi minuti prima, si è imbattuta nella coppia diuna donna di 39 anni. Anche lei, a spasso con il cane, sarebbe stata morsa a un braccio nel tentativo di difendere il suo animale, senza riportare conseguenze (in questo caso non si ...