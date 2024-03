Pisa beach soccer Mauro Siotto nominato preparatore dei portieri | Ripartire dalle soddisfazioni dello scorso anno»

(Di martedì 12 marzo 2024) Si completa lo staff tecnico del, allenato da Matteo Marrucci, con ildei. Attualmente in forza al Ghiviborgo VDS nel campionato di calcio di Serie D, in passatoha lavorato nel San Giuliano e nel settore giovanile della Fiorentina. Nel 2019 la prima esperienza sulla sabbia, alBS con Alessio Battini tra i pali, per poi passare a seguire Leandro Casapieri, rimanendogli al fianco fino ai recenti traguardi che lo hproiettato sulle vette delmondiale e contribuendo così anche ai successi nerazzurri. Negli scorsi due anni inoltreha tenuto corsi federali di...

I fratelli Marinai faranno parte del Lenergy Pisa Beach Soccer anche nella stagione 2024. Altra doppia conferma quindi per la squadra Pisa na. Stefano Marinai, in forza alla squadra nerazzurra dal ... (sport.quotidiano)

Colpo grosso, direttamente dagli ultimi Mondiali di Beach Soccer, per il Pisa che si appresta ad affrontare la nuova stagione per tornare a competere su altissimi livelli su tutti i campi. Nuovo ... (sport.quotidiano)

Luca Barsotti confermato al Lenergy Pisa beach Soccer: Pisa, 26 febbraio 2024 - Il Lenergy Pisa BS conferma anche Luca Barsotti per la stagione 2024. Giocatore nerazzurro ormai dal 2018, Barsotti è stato uno dei protagonisti del ciclo vincente degli scors ...lanazione

Lenergy Pisa beach Soccer, in arrivo Edson Hulk: Nuovo innesto di spessore per la squadra del Lenergy Pisa beach Soccer, perché sul litorale nerazzurro sbarca il brasiliano Edson Hulk. Nome da supereroe in omaggio all’idolo calciatore ex Porto e ...pisatoday

Lenergy Pisa beach Soccer, Fabio Pugliese è un nuovo giocatore nerazzurro: Le sue prime parole: "Quella del Lenergy Pisa è una società che dall’esterno mi ha sempre colpito per la professionalità" Pisa, 25 febbraio 2024 - Il Lenergy Pisa BS dà il benvenuto a Fabio Pugliese, ...lanazione