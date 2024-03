Pirames International | la partnership con Mina e PDU mette a segno nuovi traguardi

I successi di Sanremo in chiave jazz: I successi di Sanremo in chiave jazz: 28 feb 2024 - Massimo Moriconi e Emilia Zamuner vestono con abiti diversi otto classici senza tempo del festival ...

TW3LV e Zhiko pubblicano il singolo "Outta My Head": TW3LV e Zhiko pubblicano il singolo "Outta My Head": Dopo la recente pubblicazione di “After Hours”, TW3LV e Zhiko hanno creato "Outta My Head". Zhiko è un produttore nonché un cantante. "Outta My Head" è un'altra traccia coprodotta da Benno de Goeij.

MUSICA - "Giorni felici", il nuovo singolo di Flaconedivetro: MUSICA - "Giorni felici", il nuovo singolo di Flaconedivetro: "Giorni Felici" è un brano estremamente malinconico, una vera e propria ode alla nostalgia. Il timore di voltarsi indietro e riscoprirsi cambiati si mescola alla voglia di godersi un momento felice ...