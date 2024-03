Pino Daniele | l’evento in suo onore il giorno del compleanno | il Pino Daniele Alive

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) È nato il 19 marzo, la festa del Papà, e in questa data –del suoe onomastico – sarà celebrato: quando e dovesi terrà martedì prossimo a Napoli – e dove sennò – nel palazzo che ospita il Sum (l’organizzazione degli Stati Uniti del mondo), su iniziativa della Warner Music Italy e di Radio Capital. Al Sum (è in via Depretis 130) di Napoli si trova anche l’installazione museale permanente “”. Dalle ore 16.45 i conduttori di Radio Capital, Luca De Gennaro e Mixo, condurranno una diretta radio per il ricordo di ...