(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Occhi, ripetutamente.a rimanere in piedi per ore. Arrestati. Un reparto maternità diventato qualcosa di più simile a una "stanza delle torture". E' quello che il personale medico palestinese della Striscia diha raccontato alla Bbc di aver subito durante un blitz delle forze israeliane nell'ospedale L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Occhi bendati . costretti a spogliarsi. Picchiati, ripetutamente. costretti a rimanere in piedi per ore. Arrestati. Un reparto maternità diventato qualcosa di più simile a una "stanza ... (periodicodaily)

Roma, Inps ribadisce impegno in parità di genere come ‘parte del Dna dell’organizzazione’: Si è svolto nella sede Inps di Palazzo Wedekind a Roma l’incontro intitolato ‘Parità di genere, un nuovo paradigma nel DNA dell’organizzazione e un valore della PA per promuovere eccellenza e professi ...adnkronos

"Picchiati, bendati e costretti a spogliarsi": denuncia medici di Gaza su raid a Khan Younis: ersonale medico dell'ospedale Nasser ha raccontato alla Bbc cosa ha subito durante il blitz delle forze israeliane ...adnkronos

bendati, nudi e torturati: i racconti dei medici palestinesi dell’operazione israeliana nell’ospedale di Khan Yunis: Tre medici che lavorano nell’ospedale Nasser di Khan Yunis hanno detto alla Bbc di essere stati Picchiati e umiliati dall’esercito di… Leggi ...informazione