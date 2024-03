Pezzotto | multe fino a 5mila euro per chi guarda le partite di calcio | chi rischia

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempi durissimi per chi utilizza il cosiddetto ‘’ perre illegalmente ledio altri programmi a pagamento. “in arrivo a breveper chi usa il”, avverte infatti il commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio. Il suo obiettivo è seguire l’esempio della Spagna dove gli operatori Internet spagnoli saranno presto obbligati a informare le autorità competenti sugli utenti che si collegano ai server che trasmettono contenuti illegali.Leggi anche: Guerra Israele-Hamas: ucciso Mohammed Barakat, era una stella delpalestinese: l’Italia come la Spagna In Spagna, e presto probabilmente anche in Italia, su richiesta del giudice, gli ...

Multe fino a 5000 euro per l'utilizzo del "pezzotto" per guardare le partite . Il commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio ha preannunciato come a breve arriveranno le sanzioni.Continua a ... (fanpage)

Maxi- multe in arrivo a chi ha il "pezzotto" per vedere le partite di Calcio . «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche... (ilmessaggero)

Pezzotto, l’annuncio del commissario Agcom: «In arrivo le prime multe, fino a 5mila euro»: Molto salate, fino a 5mila euro. Ad annunciarlo è il commissario Agcom Massimiliano Capitanio : «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle ...unionesarda

Pezzotto, multe in arrivo per i clienti: «Sanzioni da 150 a 5mila euro». L'annuncio del commissario Agcom: multe in arrivo per i clienti del "Pezzotto": ad annunciarlo su Linkedin è il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, che spiega che «a breve arriveranno sanzioni da 150 a 5000 euro» per gli utenti ...leggo

Calcio, partite piratate: in arrivo multe fino a «5.000 euro a chi ha il Pezzotto». La stretta di Agcom: Maxi-multe in arrivo a chi ha il "Pezzotto" per vedere le partite di calcio. «Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle legali (!) che fanno ...ilmessaggero