Il petrolio chiude in lieve calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,1% a 77,93 dollari al barile. (quotidiano)

Petrolio in lieve rialzo, Wti a 78,2 dollari al barile: Prezzo del Petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti passa di mano a 78,2 dollari con un aumento dello 0,37% mentre il Brent è scambiato a 82,58 dollari (+0,45%).ansa

L'Opec+ estende tagli a produzione fino a giugno, prezzo Petrolio in lieve rialzo: Investing.com – Il prezzo del Petrolio sotto i riflettori dopo la decisione presa nel fine settimana dall’Opec+. Alle 9.40 di questa mattina il Brent Future Petrolio Brent è in rialzo dello 0,50% a 83 ...it.investing