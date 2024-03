Pessina | «Se mi manca una big? Il Monza lo sarà a breve»

(Di martedì 12 marzo 2024) Le parole di Matteo, centrocampista e capitano del, sul suo futuro nel club brianzolo. I dettagli Matteoha parlato del suo futuro con ila Dazn. PAROLE – «Se miuna? Domanda più che legittima… Io ho fatto una grande squadra come l’Atalanta e ho giocato la Champions, poi ho avuto questa opportunità che si è presentata nel momento perfetto e ho voluto coglierla. Sento una grande responsabilità, non sono solo il capitano, io sono di. Essere eroe in patria non è facile, anche se è ancora più bello quando le cose vanno bene. Quando vanno male però devo metterci sempre la faccia, ma questa responsabilità me la sono voluta prendere, ci tengo, asto benissimo e stiamo facendo cose bellissime. Si può ...

Due storie di vita diverse che insieme stanno portando in alto il Monza!: Monza. La vittoria di Genova ha esaltato tutti i monzesi. Sabato a Marassi abbiamo assistito ad una partita epica di quelle che ...monza-news

manca solo l’ufficialità: tripla firma in arrivo per il Monza | CM.IT: Il Monza di Palladino non mette di stupire ed espugna anche il campo del Genoa: in arrivo l’ufficialità per tre operazioni di mercato Il Monza dimentica in fretta la scoppola casalinga contro la Roma ...informazione

HIGHLIGHTS | Magia Mota, la rimonta non basta al Genoa: Maldini lancia il Monza: all’8' è Pessina a deviare in rete un assist di testa di Colpani. Dieci minuti più tardi, Dany Mota si prende la scena con una meravigliosa semirovesciata che lascia Martinez senza possibilità di ...calciomercato