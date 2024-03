Pesche in festa al top Riconosciuta al Senato come ’sagra di qualità’ | Merito dei volontari

(Di martedì 12 marzo 2024) C’è anche ‘in’ tra le 45 sagre che ieri nella Sala Koch deldella Repubblica sono state insignite del marchio ‘Sagra di: la certificazione, istituita e rilasciata dall’Unpli, mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno deiche con il loro prezioso contributo rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi e sentiti dalle piccole comunità e il sigillo di qualità testimonia il valore e l’importanza di questi eventi, in grado di ravvivare il legame con il territorio, celebrare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, creare sinergie con le attività economiche del posto e promuovere un turismo consapevole e di qualità. A ritirare il riconoscimento inè stata Patrizia Carpi, presidente della Pro loco di ...

