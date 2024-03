Persona 3 Reload | è disponibile la prima ondata di contenuti del Pass espansione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 12 marzo 2024) A partire da oggi, tutti i giocatori dipossono espandere la propria collezione di musiche di gioco con due nuovi set di musiche di sottofondo (BGM) grazie al. Nello specifico si tratta del Set extra musica di5 Royal ed il Set extra musica di4 Golden, che aggiungono i brani preferiti dei fan di5 Royal e4 Golden che è possibile ascoltare durante l’esplorazione e i combattimenti nei dungeon. ATLUS ha aggiunto che il Set extra musica di5 Royal include Life Will Change, Beneath the Mask, Kichijoji 199X, Gentle Madman, I Believe, Keeper of Lust, Blooming Villain e Victory (schermata dei risultati della battaglia). Invece il Set extra musica di ...