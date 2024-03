Perquisizioni al Milan | indagato l' ad Giorgio Furlani Nel mirino della Procura la vendita da Elliot a RedBird

(Di martedì 12 marzo 2024) L’ad deldalladio per ostacolo alla attività di vigilanzaFigc Segui su affaritaliani.it

L’ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milan o per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milan o per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nel L’inchiesta , che riguarda la cessione del club rossonero ... (ilfattoquotidiano)

La Gdf a Casa Milan . perquisizioni anche nelle abitazioni private. L'ad indagato per ostacolo alla vigilanbza della Figc (ilgiornale)

Milan, perquisizione in sede della Guardia di Finanza: Questo pomeriggio, la Guardia di Finanza sarebbe a casa Milan per delle Perquisizioni in sede. La notizia viene riportata dal sito del quotidiano ‘Repubblica ...calciomercato

Milan, perquisizione della Finanza in sede: il motivo: Perquisizioni in corso da parte della Finanza a Casa Milan, quartier generale rossonero: tutti i dettagli e le ultime sui motivi La Guardia di Finanza è a Casa Milan per Perquisizioni da parte del ...calcionews24

Allarme rosso(nero). Guardia di Finanza a Casa Milan, indagati Furlani e Gazidis. Nel mirino il passaggio di proprietà: Il club potrebbe essere rimasto sotto il controllo del fondo Elliott. Perquisita la sede e le abitazioni dell'AD Giorgio Furlani e del suo predecessore ...liberatv.ch