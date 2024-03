Pericolo da contaminazione Pfas | ecco la frutta più a rischio

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Lada pesticidi die verdura è un problema crescente che desta sempre più preoccupazione. Un recente studio de Il Salvagente ha rilevato che ladain Europa è triplicata negli ultimi dieci anni, con gravi conseguenze per la salute umana e l’ambiente. Scopriamone di più nelle righe a seguire. I, o perfluoroalchilici e polifluoroalchilici, sono una famiglia di sostanze chimiche artificiali utilizzate in una varietà di prodotti industriali e domestici. Sono noti per essere persistenti nell’ambiente e bioaccumulabili, il che significa che si accumulano negli organismi viventi, inclusa la catena alimentare umana. Quali sono i rischi per la salute? L’esposizione aiè stata collegata a una serie di problemi di salute, tra ...