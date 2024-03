Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero | ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Ascoli, 12 marzo 2024 – E’ finito fuori strada mentre percorreva la statale Salaria all’altezza di Campolungo. Vittima dell’incidente un 54enne di origini africane che è orainall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. L’uomo era alla guida di una Fiat Stilo; per cause in corso di valutazione da parte della polizia locale, ha perso ildel mezzo che si è schiantatoun. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, rilevata latà dei pluri traumi riportati dall’uomo, ne hanno disposto il trasferimento al Trauma Center in eliambulanza atterrata nella piazzola attrezzata al Pennile di Sotto.