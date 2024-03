Percorsi abilitanti docenti | il 40% sarà attivato al Sud | l’offerta formativa non sarà in linea con il fabbisogno reale delle scuole

Il nuovo sistema di abilitazione per i docenti è quasi pronto. Il Ministero dell’Università darà presto il via libera al decreto con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi da 60 ... (orizzontescuola)

Inizia il Concorso scuola 2024. Da lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)