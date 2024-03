Percorsi abilitanti docenti | cosa sappiamo finora GPS | in arrivo l’aggiornamento QUESTION TIME con Bufanini LIVE Martedì 12 marzo alle 14 | 30

(Di martedì 12 marzo 2024) Il nuovo sistema di abilitazione per iè quasi pronto. Il Ministero dell’Università darà presto il via libera al decreto con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi da 60 CFU. L'articolo .

Inizia il Concorso scuola 2024 . Da lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti docenti, il 40% sarà attivato al Sud: l'offerta formativa non sarà in linea con il fabbisogno reale delle scuole

Percorsi abilitanti, uno su due si trova nel Mezzogiorno: Squilibrio tra Nord e Sud nell'elenco dei 1.492 Percorsi abilitanti accreditati fino ad ora dal ministero dell'università per la formazione iniziale e l'abilitazione dei docenti alle diverse classi di ...italiaoggi