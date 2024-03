Perché l’Atletico Madrid fa i tiktok in italiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Atletico- Inter è una di quelle partite che può valere la stagione. Gli spagnoli e i nerazzurri si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League dopo l’1-0 dell’andata a favore della squadra milanese che ha lascia ancora tutto aperto a qualsiasi risultato. Oltre che tra i giocatori in campo, la sfida principale si giocherà tra i due allenatori: Diego Simeone, ormai leggenda del, e Simone Inzaghi, che oltre alla finale raggiunta l’anno scorso in Champions League sta portando l’Inter a vincere il suo ventesimo scudetto. FC Internazionale v Atletico: Round of 16 First Leg - UEFA Champions League 2023/24 L'andata tra Inter e Atleticoè finita 1-0 per i nerazzurri NurPhoto/Getty ImagesLa preparazione di una partita passa dalle formazioni, dalla pre-tattica, dalla condizione ...

Kanye West è presente a San Siro per assistere a Inter-Atletico Madrid di Champions League. La sua presenza ha un motivo particolare legato ai tifosi nera zzurri. Presto sarà anche in concerto al ... (fanpage)

Marco Piccari , Direttore di TMW Radio, ha parlato anche del l’Inter , in campo mercoledì 13 marzo in casa dell’Atletico Madrid . CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Marco Piccari nel corso de ... (inter-news)

Coppe, tra Napoli e Inter la tre giorni che può valere un posto in più in Champions: ... perché la nostra partecipazione si arricchisca servirà entrare ... e Inter, domani, avranno il compito di non farci arretrare dopo l'...a Madrid in queste ore e troverà ad accoglierla un Atletico che ...

"Il Barcellona sarà senza centrocampo titolare, è il momento migliore per affrontarlo" (Condò): Gli dirò che non devono avere paura perché hanno un'opportunità ... se tutto va bene sarà a disposizione per l'Atletico" In ...